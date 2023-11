... in queste ore ha parlato il presidente del club di Monaco di Baviera, Herbert. "Davies è ... Spero che anche lui voglia restare" - ha detto il presidente delMonaco, senza dubbio ...

Bayern, Hainer blinda Davies: “E’ un nostro calciatore, spero voglia restare” ItaSportPress

Herbert Hainer at the 2023 FC Bayern AGM fcbayern.com

Bezeichnend auch, dass Bayerns Präsident Herbert Hainer im September in der Sport-1-Kultsendung „Doppelpass“ bei der Aufzählung aller Bayern-Optionen für die Position des Rechtsverteidigers den ...Der FC Bayern will in Zukunft vermehrt auf die Ausbildung eigener Top-Talente setzen, wie Klubpräsident Herbert Hainer in seiner Rede auf der Jahreshauptversammlung klarstellte. Dennoch beobachten die ...