Bastianini | dagli infortuni al grande trionfo in Malesia con la Ducati

Certamente una vittoria del titolo iridato di Bagnaia toglierebbeimpicci lo stesso, che a quel punto probabilmente sarebbe confermato senza patemi anche dalle alte sfere di Ducati ...

Penultima gara del Mondiale, continua in Qatar il duello fra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Per il campione del mondo in carica si tratta del primo match point ...MotoGP GP Qatar – Lusail ricca di sfaccettature per Pecco Bagnaia, attuale leader del mondiale con 14 punti di vantaggio ...