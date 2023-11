Basket | Virtus Bologna | si ferma Jordan Mickey

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) All’interno del comunicato di presentazione del derby di Eurolega contro l’Olimpia Milano, laSegafredoha comunicato che dovrà fare a meno, domani, anche di. L’ala texana classe 1994 dovràrsi per almeno un paio di settimane, che potrebbero diventare tre. Nel match di campionato giocato sabato contro Treviso,è uscito con una distorsione alla caviglia destra. Una situazione, in sostanza, non così grave per lui, ma certo impegnativa per le V nere che si trovano con problemi di lunghi ad affrontare una squadra che, quanto a lunghi, non scherza., domani sera il derby italiano in Eurolega. Laper continuare il cammino, l’Olimpia per una svolta Luca Banchi, in sede di presentazione, ha così spiegato ...