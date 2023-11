Basket | i migliori italiani della 7a giornata di Serie A Alessandro e Stefano Gentile sugli scudi | bene anche Awudu Abass

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nel weekend appena trascorso si è disputata la settimaA di2023-2024.in questo turno i giocatorihanno ben figurato, trascinando le squadre in cui militano a suon di punti pesanti. Andiamo a scoprirli quindi insieme. Nel primo anticipo del sabato sera la Virtus Bologna sconfigge la Nutribullet Treviso (91-77) con ben 19 punti di un ritrovatoe 10 di Daniel Hackett, mentre per i trevigiani 13 punti diZanelli e 10 di Andrea Mezzanotte non bastano per il primo successo stagionale. Nella vittoria casalingaGeVi Napoli sull’Openjobmetis Varese (97-96) 4 punti diLever, con Davide Moretti che è uno degli ultimi ad ...