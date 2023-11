Basket | Ettore Messina | “Partita difficile | ma a Bologna lo è sempre” Luca Banchi | “Gestire questo ciclo con senso d’urgenza”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si avvicina il momento del primo derby d’Italia in Eurolega. Virtuse Olimpia Milano si trovano in momenti opposti della stagione: in generale fiducia le V nere, leader in campionato e ai piani alti in Eurolega, nel bel mezzo della tempesta i biancorossi. Del resto, tre sconfitte in campionato, un bilancio deficitario e dichiarazioni che, a volte, pacifiche non sono creano qualche grattacapo. Cosìdalle pagine del sito societario: “Ovviamente, è una, loro sono stati bravi a trovare molto presto i giusti equilibri attorno ai loro veterani Shengelia, Hackett, Belinelli. Hanno fatto tanti cambiamenti, ma il nucleo è rimasto quasi intatto. Sono molto efficaci nell’alternare il gioco interno e quello perimetrale. Sarà una...