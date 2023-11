Barcellona | Lewandowski | “Con Lamine Yamal una cosa da niente | abbiamo un buon rapporto”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Al termine della partita contro l’Alaves l’attaccante delRobertè tornato a parlare della mancata mano stretta di mano a. Il calciatore polacco non aveva infatti gradito l’egoismo del classe 2007, il quale aveva preferito l’azione personale invece che il passaggio. Un gesto che aveva suscitato grandi polemiche e per cuiera stato criticato, perciò il centravanti ex Bayern Monaco ha voluto fare chiarezza: “Si è trattato di unada nulla. È normale che a volte in campo tu dica qualper farti sentire, ma non c’è nessun significato nascosto“.ha poi precisato che il suocono: “Ci parlo tante volte durante la ...

Questa l'istantanea del periodo di Robert, attaccante polacco ex Bayern Monaco e da diverso tempo aldi Xavi. In occasione della gara contro l'Alaves in Liga,ha ...

