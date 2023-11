Banche | mutui fermi Unimpresa | “Prestiti a imprese e famiglie crollano di 64 miliardi”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 13 novembre 2023) Parla dianche il vicepresidente diSpadafora: “ È la tempesta perfetta, ma gli istituti non pagano il conto e macinano utili” Rapporto mensile sul credito. Lo stock degli impieghi ai privati scende del 5%, dai 1.356di settembre 2022 ai 1.292di settembre 2023. Finanziamenti alle aziende diminuiti di 57(-8%).casa su di appena 545 milioni (+0,13%) in 12 mesi, ma da inizio anno sono calati di oltre 2(-0,5%). Difficoltà della clientela a pagare le rate: sofferenze in aumento del 10% in un anno e del 25% nei primi nove mesi del 2023. Il vicepresidente Spadafora: «È la tempesta perfetta, ma gli istituti non pagano il conto e macinano utili» L’effetto scatenato dell’aumento dei tassi si abbatte sui ...