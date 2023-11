Banca d’Italia | “Crescita economica rimane fiacca Dalla riforma dell’Irpef una aumento medio dei redditi dell’1 | 5%”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Laitaliana di quest’anno non andrà oltre un + 0,7% secondoche conferma quanto già detto e allineandosi all’ ultima revisione del Fondo monetario internazionale. Il dato è lievemente inferiore alla cifra (+ 0,8%) su cui il governo ha impostato la legge di bilancio per il 2024. “Gli indicatori ad alta frequenza, pur fornendo un quadro ancora largamente incompleto, suggeriscono che l’attivitàdebole nel trimestre“, afferma il vice capo dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia Andrea Brandolini in audizione sulla manovra, confermando la previsione diper quest’anno allo 0,7%”. Il quadro macro delineato nella Nadef (il documento del ministero dell’Economia che contiene le cifre su economia e finanza ...