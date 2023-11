Ballando Con Le Stelle | Sfiorata La Rissa Tra Due Concorrenti!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 13 novembre 2023) Clamoroso risvolto acon le. Due concorrenti sarebbero arrivati quasi alle mani nel backstage del programma. Tutto sarebbe avvenuto nel corso dell’ultima diretta subito dopo l’esibizione di Teo Mammucari. Proprio lui è uno dei protagonisti di questo increscioso fatto. L’altro è Antonio Caprarica. Cosa è successo tra i due? Ecco tutti i dettagli! Mammucari esagera con Caprarica: i due ai ferri corti Scintille acon lenel corso dell’ultima diretta. Tra due concorrenti è scoppiata una quasi. Scena che non è stata mostrata dalle telecamere del programma di Milly Carlucci. A raccontarci cosa è accaduto, è stato il sito di Davide Maggio che ha spiegato come due uomini siano stati divisi da altri concorrenti prima che si mettessero le mani addosso. I due uomini in ...