Ballando con le stelle battuto ancora da Canale 5 E Mammucari e Caprarica quasi vengono alle mani

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023)con leanche sabato scorso è stato superato, nello share, dallo show di5 Tu si que vales. Che con il 27,9% si piazza la primo posto tra i programmi serali, lasciando in seconda posizione il programma condotto da Milly Carlucci (23,2%). Che vi sia una certa stanchezza per la verbosità dei giurati e per le loro polemiche è indubbio. Tanto che anche sui social molti lo sottolineano: anziché uno spettacolo di ballo è diventata una rissa continua. E ciò si deve indubbiamenteprovocazioni di Selvaggia Lucarelli e di Guillermo Mariotto. In questa edizione sempreati quando si tratta di colpire un concorrente a loro sgradito. E proprio su questo si è acceso anche sabato scorso il battibecco verbale con Teo, che non ha risparmiato strali ai due ...