Balata | fate giocare i giovani talenti italiani

(Di lunedì 13 novembre 2023) 'Dopo la fase di formazione, che prevede in generale studio, apprendimento, deve venire quella della valorizzazione, che porta allo sviluppo delle competenze acquisite ma solo se possono essere ...

ha messo l'accento sull'importanza di far giocare i giovani talenti e sull'impegno della Lega B in questo senso, individuando in esso la prima mission quale contributo al rilancio del ...

Lo ha sottolineato il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, nel suo intervento al convegno ‘Allenare verso il futuro’, organizzato in occasione dell’apertura dell’anno accademico della facoltà ...Solo così può migliorare il nostro Paese". Balata, ricordando il grande sforzo che la Lega B sta facendo in termini di crescita dei giovani talenti, ha quindi parlato dei numeri delle rose del ...