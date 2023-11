Babylon | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema 1 Questa sera, lunedì 13 novembre 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2022 scritto e diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto numerose candidature per diversi premi tra cui tre candidature agli Academy Award: Oscar alla miglior colonna sonora (a opera di Justin Hurwitz), Oscar alla migliore scenografia e Oscar ai migliori costumi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella Los Angeles del 1926, l’immigrato messicano Manuel Torres aiuta a trasportare un elefante a un baccanale dissoluto, alimentato dalla droga, nella villa di un dirigente dei Kinoscope Studios, Don Wallach. Si invaghisce subito di Nellie LaRoy, una sfacciata e ambiziosa sedicente diva del New Jersey che tenta di imbucarsi all’evento. Mentre ...