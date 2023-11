Aversa | mercoledì inaugurata la nuova sede dell’IPSSART “R Drengot”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 13 novembre 2023)15 novembre, alle ore 11,00, la Provincia di Caserta inaugurerà adladell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri, della Ristorazione e Turistici, IPSSART “R.”. Il nuovo edificio scolastico sorge in via Madonna dell’Olio, nei pressi dell’istituto Volta di via dell’Archeologia. La benedizione sarà affidata al Vicario Generale della Diocesi di, Mons. Francesco Picone. Con il presidente Giorgio Magliocca interverranno la dirigente dell’Ufficio Scolastico di Caserta Monica Matano, i dirigenti scolastici degli istitutie Volta, Nicola Buonocore e Michele di Tommaso.