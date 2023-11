Attenzione alla ritocchino-mania! Si rischia di diventare tutti uguali

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) In una società sempre più globalizzata, commercialmente unificata, “governata” dagli idoli più o meno futili creati dai social, correre il rischio di omologarsi peragli altri sta diventando una sorta di diktat silente. O, forse, lo è già diventato. Parliamo dei “ritocchini” estetici. Fino a pochi anni fa, erano il “privilegio” (anche per via dei costi inaccessibili) di attrici, presentatrici tv, divi e dive internazionali “obbligati” per lavoro a rimanere sempre (più o meno)e destinati -o costretti- ad un’eterna giovinezza da mettere in bella mostra dinanzi agli occhi del pubblico. E, purtroppo, non di rado, cantanti e star hollywoodiane hanno sorpreso (e non sempre positivamente) per i loro cambiamenti estetici che, in qualche caso, hanno totalmente stravolto i connotati dei loro visi con sembianze ...