Atp Finals Torino 2023 | Malagò | “Sinner? Doveroso sognare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) “, mi sembra inequivocabile cheormai stia là, poi sappiamo cosa succede nello sport di altissimo livello. Con uno, due, tre giocatori puoi vincere, ma l’equilibrio è sottile. Quasi sempre si gioca sull’episodio, ma nel tennis è tutto su in una manciata di punti”. A dirlo è il presidente del Coni, Giovanni, intervenuto a RaiNews24 a proposito dell’esordio vincente dialle Atpdi. E su cosa più gli è piaciuto della vittoria dell’azzurro su Tsitsipas: “La forza, la serenità, la consapevolezza del suo stato di forma. Ha raggiunto equilibrio mentale che è forse la cosa più importante in questo momento”. Il numero 1 dello sport italiano poi si sofferma su Parigi 2024: “Onestamente non ho messo un ...