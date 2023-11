ATP Finals Torino 2023 | Lorenzi | “Sinner-Djokovic? La ragione dice Nole | il cuore Jannik”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023)“L’atmosfera delleè fantastica. Da giocatore mi sarebbe piaciuto giocarci, ma guardando il livello credo che purtroppo non avrei mai potuto raggiungerlo (ride, ndr). Un tennis migliore di questo è difficile da vedere”. Ex numero 33 del mondo e oggi coinvolto nell’organizzazione delle Nitto ATP, Paoloè rimasto estasiato dallo spettacolo che sta andando in scena al Pala Alpitour di. Dopo la prima giornata di incontri il bilancio è positivo e con il tutto esaurito di lunedì 13 novembre il successo è certificato, come testimoniato daai microfoni di Sportface: “I biglietti sono praticamente finiti per tutta la settimana. In campo ci sono davvero i migliori 8 al mondo, quelli che si stanno esprimendo meglio e la partita tra Rune e ...