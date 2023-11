Atp Finals Torino 2023 | in sessione serale l’ennesimo atto della ‘rivalità’ tra gli amici Medvedev e Rublev

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) La seconda giornata delle NITTO ATPnon poteva che concludersi con un appuntamento ormai fisso del circuito maschile. Daniile Andreycome lo scorso anno sono finiti nello stesso girone e daranno vita a quello che è il terzo matchuploro stagione e il decimo in carriera sul tour professionistico. Che sono in realtà nulla rispetto alle tante volte che si saranno ritrovati a giocare sullo stesso campo sin dalla gioventù. Loro due cresciuti insieme e poi diventantia tal punto che Andrey è stato scelto da Daniil e moglie come padrino in occasione del battesimoloro primogenita. RISULTATI E CLASSIFICHE MONTEPREMI E PRIZE MONEY ATP: PUNTI PER IL RANKING CALENDARIO COMPLETO ATPPROGRAMMAZIONE SU RAI ...