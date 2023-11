Atp Finals Torino 2023 | il debuttante Alcaraz sfida il doppio Maestro Zverev

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il match che inaugurerà il Gruppo Rosso delle Atpdimette di fronte Carlose Alexander. Sulla carta si tratta di un match favorevole per lo spagnolo, che ha chiuso la stagione da numero due e affronta il tedesco che è numero 7. In realtà però sarà tutt’altro che una passeggiata di salute per Calitos, all’esordio assoluto nel Master di fine anno e in un periodo di forma tutt’altro che eccezionale. Neppure Sascha sta giocando particolarmente bene, ma ha molta più esperienza alle, tanto che le ha vinte addirittura due volte, nel 2019 a Londra e nel 2021 a. Dire che si tratta di una partita avvincente è probabilmente inutile visto che in un torneo che vedersi i migliori 8 tennisti del globo sarebbe ...