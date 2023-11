ATP Finals | Sinner-Djokovic è la 94a sfida di un italiano al n 1 del mondo La percentuale di vittorie

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Domani sera Janniksfiderà Novakper il secondo match del Gruppo Verde alle ATPdi Torino, e questo è fatto già noto. Ma a parlare sono ancora i numeri, che raccontano di un dato particolare. Questa, infatti, sarà la 94a volta in cui unandrà are il numero 1 del. Al momento il dato parla di 9e 84 sconfitte, per unacomplessiva del 9,677%. Un dato che, se vogliamo, è anche piuttosto buono per numerosi ordini di ragioni. Le cifre, ovviamente, si riferiscono alla sola Era Open e, in particolare, all’era delle classifiche computerizzate, cioè dal 1973 in avanti. Il primoa giocare al cospetto del leader mondiale dell’epoca è stato Paolo Bertolucci nel 1973 al Paris ...