ATP Finals | raptus di follia di Djokovic | “Chiedo scusa ai bambini” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Hanno preso il via le ATPdopo i sorteggi che hanno diviso gli 8 tennisti più forti al mondo nel Gruppo Verde e nel Gruppo Rosso. Sinner ha esordito alla grande battendo Tsitsipas e nella giornata di ieri di è svolta la seconda partita del Gruppo Verde, quella trae Rune, una battaglia durata 3 ore che alla fine ha visto trionfare il campione serbo al termine di una vera maratona tennistica. Nonostante la vittoriasi è lasciato andare a qualche scatto di nervosismo eccesivo, come quando ha spaccato a calci due racchette, gesto eclatante che non è passato di certo inosservato considerando i tanti riflettori costantemente puntati sul numero 1 del mondo. IldiPer comprendere in che contesto è nato il gesto, è opportuno ...