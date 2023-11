ATP Finals | perché a Sinner farebbe comodo che Tsitsipas battesse Rune | cambierebbe tanto in classifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) La prima giornata delle ATP2023 è andata in archivio al Pala Alpitour di Torino senza grandi sorprese nel Gruppo Verde, con Novak Djokovic e Jannikche hanno confermato i pronostici della vigilia vincendo al debutto e facendo un passo avanti importante (ma non definitivo) verso la qualificazione alle semifinali. Il serbo ha battuto Holgerper 6-3 al terzo set dopo una maratona di oltre tre ore, mentre l’azzurro padrone di casa ha demolito Stefanoscon un duplice 6-4 in meno di un’ora e mezza di gioco. La situazione diprovvisoria vede dunque Nole e Jannik al comando con un bilancio di 1-0, mentredevono inseguire dopo aver perso il primo match del round robin. Il prossimo turno vedrà lo scontro diretto al ...