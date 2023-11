ATP Finals | la classifica del girone di Sinner dopo la prima giornata | la differenza set game con Djokovic

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Jannikha sconfitto Stefanos Tsitsipas per 6-4, 6-4 nel suo match d’esordio alle ATP, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’altoatesino ha liquidato in maniera perentoria il quotato greco e ha così ottenuto il primo successo al PalaAlpitour di Torino, fondamentale per coltivare importanti ambizioni di qualificazione alle semifinali. Il 22enne si è portato in testa alladelverde, tra l’altro con un valido saldo set (2-0) e con una buonadivinti-versi (+4). In serata il cemento indoor del capoluogo piemontese ha ospitato il pirotecnico confronto tra il serbo Novake il danese Holger Rune. Il numero 1 al mondo è riuscito a imporsi al tie-break del primo set riuscendo ...