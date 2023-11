ATP Finals | Carlos Alcaraz | “Match difficile oggi | forse sono mentalmente stanco Palline? Bisogna fare qualcosa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Inizia con il piede sbagliato l’avventura dialle ATP2023. Lo spagnolo scivola contro Alexander Zverev neldi debutto e si ritrova immediatamente spalle al muro per quanto riguarda l’accesso in semifinale, venendo così costretto a vincere nelle prossime due partite in cui sarà impegnato. “Quello diè stato unmolto– ha affermato l’iberico al termine del– una sfida combattuta, lui ha approfittato delle sue opportunità. Zverev ha uno dei migliori servizi del circuito. Ho avuto delle palle break ma non le ho sfruttate e lui sì, la chiave è stata questa“.ne approfitta per analizzare il suo stato di forma: “Miallenato bene e ho buone sensazioni, mi ...