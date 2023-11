Atp Finals | Alcaraz si arrende a Zverev | il tedesco vince in tre set

Le, che han fatto più volte il giro del mondo dal 1970 prima di piantare le tende qui, funzionano come i concerti dei Måneskin: sold out in un battito di ciglia. Anche per merito del ragazzo ...

Quanti errori, Alcaraz. Zverev è caldo: lo batte in tre set e accende le Atp Finals La Gazzetta dello Sport

ATP Finals 2023 – Torino: Zverev serve da campione e rimonta un Alcaraz altalenante LiveTennis.it

Se non mi inietto insulina mentre gioco, rischio la vita". Con queste parole il tennista Alexander Zverev, impegnato a Torino alle Atp Finals, ha annunciato tempo fa di essere affetto da diabete di ...Nole e Max sono molto amici: il serbo ha visto la partita della Juve contro il Cagliari, il tecnico andrà a vedere un match delle Atp Finals nei prossimi giorni. E se ci scappa una cena, sanno di cosa ...