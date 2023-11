ATP Finals a Torino | record di ascolto Sky per duello tra Sinner e Tsitsipas

E' già tempo di conti alle Nitto: dopo aver battuto Tsitsipas all'esordio, Sinner potrebbe già qualificarsi per le semifinale nel caso in cui . Le ipotesi in cui Sinner riuscisse subito a superare il girone sono ben ...

Esordio amaro per lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale, alle Atp Finals di Torino: è stato sconfitto in tre set dal tedesco Alexander Zverev (numero 7) col punteggio di 6-7 (3), 6-3, 6-4 nella prima, spettacolare, partita del Gruppo Ross.