Atp Finals 2023 | Zverev batte Alcaraz in 3 set

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Alex ZvereCarlosoggi 13 novembre nel match che apre il gruppo rosso delle Atpdi Torino. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, cede al tedesco, numero 7 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-3, 6-4 in due ore e 34 minuti. Alle 21 in campo i due russi Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e Andrey Rublev, numero 5 del ranking. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

"Martedì sera, Sinner dovrà alzare il proprio livello di gioco per battere Djokovic: il servizio non basterà, dovrà essere più aggressivo", così Raffaella Reggi, ex numero 13 del mondo e vincitrice ...

Alle Atp Finals Djokovic soffre ma batte Rune Agenzia ANSA

Tennis in tv: ATP Finals, esordio record su Sky La Stampa

Torino, 13 nov. - (Adnkronos) - Esordio negativo per Carlos Alcaraz nel gruppo rosso delle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, cede al tedesco Alexander Zverev, numero 7 del ranking ...Il girone rosso delle ATP Finals si apre con una sorpresa, seppur relativa poiché parliamo dei migliori otto giocatori al mondo. Carlos Alcaraz deve arrendersi nel match di debutto al cospetto di Alex ...