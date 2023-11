Atltico – Villarreal | LaLiga EA Sports | Il Villarreal sta già aspettando Marcelino | il suo acquisto potrebbe essere annunciato questo lunedì

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 novembre 2023) 2023-11-13 00:50:57 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Tras uno nuova sconfitta come quella subita al MetropolitanoLuiha bisogno di un cambio di direzione radicale in questa stagione e il club La Plana spera chevenga dalla mano di Marcellino. Dopo le trattative avute con lo stesso allenatore nel fine settimana,già esserci una “fumata bianca” e l’asturiano sarà giàcome nuovo allenatore del Castellón. Queste sono state le dichiarazioni che costarono ail licenziamento dalNonostante il imminenza della notizia, Al momento il club La Plana non conferma ...