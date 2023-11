Atalanta | infortuni per Holm e Kolasinac

Leggi su seriea24

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Altri duein casa. Non vanno in Nazionale e restano a Bergamo: i due calciatori lavoreranno durante la sosta per recuperare e mettersi a disposizione dell’allenatore per la partita in programma contro il Napoli. Per Emilsi tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato ieri nel corso della sfida con l’Udinese, mentre per Seadgli esami clinici hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore sinistro ed è a forte rischio la sua presenza in campionato contro i partenopei. Qualche speranza di recupero in più la hanno invece Scalvini e Toloi: il primo ha tempo per superare una fastidiosa lombalgia, il secondo invece che ha rinunciato alla chiamata dell’Italia per i postumi distrattivi con ...