Atalanta | il punto degli infortunati verso il Napoli

Rudi Garcia non rassegna le dimissioni ed a questoverrà licenziato dalla Società Sportiva Calcio Napoli . Aurelio De Laurentiis probabilmente ...in vista della trasferta di Bergamo con l'...

Atalanta, non vanno in Nazionale Holm e Kolasinac: il punto sull'infermeria Fantacalcio ®

Udinese-Atalanta 1-1. La Dea si salva in extremis al 92' RaiNews

Non vanno in Nazionale e restano a Bergamo Holm e Kolasinac: gli ultimi due infortunati in casa Atalanta non risponderanno alle chiamate delle rispettive Nazionali, in accordo con gli staff medici ...Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Dati di geolocalizzazione precisi e identificazione attraverso la scansione del dispositivo. Annunci e contenuti personalizzati, valutazione ...