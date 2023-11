Atalanta | Holm e Kolasinac non vanno in nazionale | trauma alla caviglia e risentimento muscolare

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Emile Seadrimarranno a Zingonia e non risponderanno alle chiamate delle loro nazionali. A Udine l’esterno ha subito undistorsivodestra mentre il centrale ha accusato unal flessore sinistro. In accordo con gli staff medici, quindi, si è deciso di evitare l’impegno con Svezia e Bosnia. I due giocatori verranno sottoposti agli esami strumentali nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio: per il ritorno in campo contro il Napoli dopo la sosta si dovranno valutare anche le condizioni di De Ketelaere, Ruggeri, Scalvini e Rafael Toloi. Il difensore azzurro infatti non sarà a disposizione di Luciano Spalletti a causa di postumi distrattivi con interessamento del muscolo gemello mediale della gamba ...