Atalanta fortunata a Udine | evitata una sconfitta che sarebbe stata meritata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) La fortuna e l’arrembaggio finale aiutano l’a conquistare un punto contro l’se. Una gara giocata non all’altezza “Sono un ragazzo fortunato” cantava Jonatty, e non può essere altrimenti visto quello che ha fatto l’contro l’se in trasferta: un 1-1 conquistato con tanta fortuna tirando fuori troppo poco rispetto ai suoi standard. La regola è sempre la stessa: se da una parte non si può sempre vincere dall’altra bisogna analizzare “come” si va ad ottenere un pareggio, oppure quellache ieri la Dea meritava di subire. Vanno sottolineati i meriti dell’avversario che ha avuto gioco, testa, gambe, fame e idee, approcciando la gara in maniera perfetta: elementi totalmente assenti in casa nerazzurra, dove non solo si è giocato male, ma neanche avere il cosiddetto ...