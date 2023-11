Atalanta | 7 nazionali in giro per il mondo A Zingonia l’obiettivo è il recupero degli infortunati

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dai 13 di ottobre ai 7 di novembre. Come ad ogni pausa,si svuota, ma questa volta meno del solito: sono solo 7 i giocatori dell’convocati dalle loro. Un numero basso, sotto media, dovuto anche ai moltirecenti che hanno dovuto dire ‘no’ alle chiamate (Toloi, Kolasinac, Holm) e chi invece a causa delle proprie condizioni fisiche precarie non ha nenche ricevuto la chiamata (Scalvini, Ruggeri, De Ketelaere)., i convocati dallee gli impegni L’unico giocatore nerazzurro che vestirà la maglia dell’Italia è Gianluca Scamacca: gli azzurri giocheranno due partite cruciali per la qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord venerdì 17 novembre alle 20.45 e tre giorni più tardi alla stessa ora in trasferta contro l’Ucraina, ...