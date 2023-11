Assogasliquidi-Federchimica | “Campagna sicurezza per oltre 7 mln utenze gpl famiglie e imprese”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) –in prima linea per lain vista della stagione invernale. Sono7 milioni, infatti, lediche si alimentano a gpl tramite bombole e piccoli serbatoi, mentre i comuni non ancora allacciati alla rete e, dunque, non metanizzati sono circa 1300. Le bombole attualmente in circolazione sono circa 28 milioni, mentre i piccoli serbatoi a servizio delledomestiche sono circa 1,5 milioni. Laè quindi molto importante per l’intera filiera tanto cheha lanciato lo slogan ‘laprima di tutto’. “Laprima di tutto – spiega ...