Associazione Mondragone Bene Comune | Mondragone è la città delle multe Primi in Italia!

(Di lunedì 13 novembre 2023). Della “vicenda Bonuglia” che l’AMBC ha affrontato qualche giorno fa non abbiamo avuto alcun riscontro politico (https://giornalenews.it/archives/158434). Tutto tace. Tutto viene anestetizzato. Del comandante Bonuglia possiamo intanto leggere una recente determinazione (n. 2215 dell’8.11.2023) di “Postalizzazione atti giudiziari ex Dlgs 285/92 Poste Italiane SPA” e scoprire che il Comando per l’anno 2022 ha postalizzato la bellezza di 130.000 (avete letto: 130mila) atti giudiziari per sanzioni ai sensi del Dlgs 285/92 (Codice della strada). Bonuglia in questa incredibile determina non ci dice qual è il costo che praticherà Poste Spa per ogni singolo atto giudiziario che consegnerà (di solito il costo è di €11,50), non ci dice -di conseguenza- quale sarà il costo complessivo della postalizzazione di questa enorme ...