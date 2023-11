Asidep | i lavoratori incrociano le braccia

Leggi su anteprima24

Per ioltre il danno la beffa. «Nonostante la convocazione della prefettura per il 15 novembre con lo scopo di trovare una soluzione alla vertenza dei, il presidente Asi Pisano ha pubblicato il bando per l'affidamento dei depuratori in barba alla disponibilità ricevuta da Irpiniambiente per intraprendere un percorso socialmente condivisibile per la salvaguardia dei 55 dipendenti», accusa la Fiom. Al presidente Asi era stato chiesto la messa in stand by del bando nell'attesa del tavolo prefettizio dove interverranno regione, provincia, Irpiniambiente, curatela fallimentare Cgs e parti sociali». Per la Fiom un invito rimasto inascoltato: «Evidentemente l'esclusivo obiettivo dell'Asi è la privatizzazione con una lettera di licenziamento in tasca. Il mancato ...