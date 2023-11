Ascolti TV | Domenica 12 novembre 2023 In 3 milioni per il ritorno di Lea 15 9% | stabile Terra Amara a 2 | 5 mln 15 3% | Fazio cresce 12 1%-9 7% | Report 7 2% | male La Caserma 3 8%

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lea - I Nostri Figli Nella serata di ieri,12, su Rai1 la prima puntata di Lea – I Nostri Figli ha conquistato 3.040.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5ha ottenuto un a.m. di 2.507.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 la prima puntata de Laha raccolto 766.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha collezionato 1.133.000 spettatori (6.4%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 1.443.000 spettatori con il 7.2% (presentazione a .000 e il %, Plus a .000 e il %). Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 755.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 In Onda ha interessato 388.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Star Wars – Una nuova speranza è visto da 392.000 ...