Ascolti TV | Domenica 12 novembre 2023 In 3 milioni per il ritorno di Lea 15 9% | stabile Terra Amara a 2 | 5 mln 15 3% | altro boom di Fazio 12 1%-9 7% | Report 7 2% | flop La Caserma 3 8%

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lea - I Nostri Figli Nella serata di ieri,12, su Rai1 la prima puntata di Lea – I Nostri Figli ha conquistato 3.040.000 spettatori pari al 15.9% di share (primo episodio a 3.216.000 e il 15.5%, secondo episodio a 2.910.000 e il 16.2%). Su Canale5ha ottenuto un a.m. di 2.507.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 la prima puntata de Laha raccolto 766.000 spettatori con il 3.8% (presentazione chiamata Sull’Attenti a 688.000 e il 3.3%). Su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha collezionato 1.133.000 spettatori (6.4%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 1.443.000 spettatori con il 7.2% (presentazione di circa mezz’ora a 1.055.000 e il 5.1%, Plus di circa mezz’ora a 1.002.000 e il 5.9%). Su ...

Marco Zonetti per Dagospia fabio fazio e beppe grillo a che tempo che fa 1 GliTv e i dati Auditel di12 novembre 2023, in prima serata, vedono debuttare su Rai1 la seconda stagione della fiction Lea - I nostri figli, interpretata da ...

Ascolti Tv domenica 12 novembre: chi ha vinto tra Lea- I nostri figli ... Fanpage.it

Ascolti tv domenica 12 novembre 2023: Lea a 3 mln (16%), Terra Amara 2,5 mln (15%), CTCF a 2,5 mln (12%) Tvblog

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 12 novembre 2023 Ecco i dati Auditel in... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...Come andranno gli ascolti dell’ultima puntata Ricordiamo che le prime tre hanno totalizzato quasi tre milioni e settecentomila telespettatori. Numeri ottimi ma adesso resta da scoprire se il gran ...