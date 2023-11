Arriva l' estate di San Martino

Leggi su agi

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI - Situazione sinottica all'inizio di questa nuova settimana che vede un promontorio anticiclonico rimontare tra Penisola Iberica e Meidterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo che saranno sicuramente più stabili in Italia nei prossimi giorni anche se dovremo fare i conti con il ritorno di nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure. Temperature in generale aumento con valori sopra media anche di 6-8 gradi entro metà settimana soprattutto su Sardegna e regioni di Nord-Ovest. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano una lieve flessione delle temperature nella seconda parte della settimana per il transito di un fronte freddo, anche se con scarsa fenomenologia associata. Anticiclone che dovrebbe essere poi di nuovo protagonista nel corso del weekend. Previsioni meteo per oggi AL NORD Nuvolosità irregolare in transito sulle regioni settentrionali sia ...