Arnautovic | servono minuti nelle gambe | assist dall’Austria

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo il lungo stop dovuto all’infortunio subito contro l’Empoli, Markoè tornato in campo per uno spezzone della gara vinta dall’Inter contro il Frosinone. All’austriaco oraper recuperare gradualmente la miglior forma partita. E, in questo senso, unpuò arrivare dalla sua nazionale. RIENTRATO – Due impegni attendono Markoe la sua Austria: Estonia, per giocarsi il primo posto nel girone di qualificazione a EURO 2024, e Germania in una sentita amichevole. L’attaccante dell’Inter, nonostante abbia da poco recuperato dall’infortunio muscolare subito contro l’Empoli, ha ricevuto la convocazione del Commissario Tecnico Ralf Rangnick. Se da una parte sarebbe stato preferibile averlo ad Appiano Gentile per lavorare con ...