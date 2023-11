Arezzo 1 Pineto 2 | il commento di Marco Rosati

Leggi su lortica

(Di lunedì 13 novembre 2023) Due tiri e due reti. Ilottiene il massimo con il minimo e si conferma “bestia nera” degli amaranto. L’gioca un buon primo tempo creando diverse occasioni che non si finalizzano per la mancanza di un giocatore che riesca a mettere in rete il pallone. Al 34’ c’è pure l’occasione più ghiotta grazie ad un rigore procuratosi da Pattarello ma Guccione calcia malissimo e Tonti devia per poi deviare ancora la ribattuta dello stesso Guccione. Si va al riposo sullo 0 a 0 con i padroni di casa decisamente più vivaci del solito e gli ospiti mai pericolosi. Nella ripresa ilpassa alla prima occasione. Punizione dall’altezza della panchina amaranto che batte Volpicelli, la difesa aretina resta a guardare e la palla va a Chakir che insacca. Passano solo 2’ e Gucci (subentrato a Crisafi) pareggia. Il gol arriva anche in questo ...