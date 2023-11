Apre Casa Milan Dubai | Furlani | “Impegno per una crescita globale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) “rappresenta il nostroper unae la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di ACdi formare una nuova comunità calcistica più forte e, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo,fungerà daper il Club lontano dao, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare”. Lo ha dichiarato il Ceo delGiorgioa margine dell’annuncio di ...