Altra scena di. Stavolta, a Melbourne , in. Un uomo gira in bicicletta con la bandiera israeliana legata alla sella e una ragazza lo insegue per strapparla via. Pochi attimi e scoppia una ...

Antisemitismo in Australia: strattonato per la bandiera israeliana legata alla bici TGLA7

Stelle di David su palazzi e negozi a Parigi, allarme antisemitismo. Vienna: incendio e svastiche al ... Il Sole 24 ORE

Altra scena di antisemitismo. Stavolta, a Melbourne, in Australia. Un uomo gira in bicicletta con la bandiera israeliana legata alla sella e una ragazza lo insegue per strapparla via. Pochi attimi e ..."All'inizio del mio mandato - scrive il console su X - desidero estendere i miei più cordiali saluti alla comunità italiana, alle autorità dell'Australia Meridionale e a tutti coloro che ...