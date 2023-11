Antimafia e politica | Melillo invita alla Dna Meloni | Nordio e Mantovano E convoca tutti i 26 procuratori distrettuali del Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) C’è attesa per l’incontro organizzato nel pomeriggio a Roma, nella sede della Direzione nazionale. In via Giulia, infatti, arriveranno i vertici del governo: la premier Giorgia, il guardasigilli Carloe il sottosegretariopresidenza del consiglio Alfredo. A fare gli onori di casa, ovviamente, sarà il procuratore nazionale, Giovanniti per l’occasionei magistrati che lavoranoDna. Ma l’invito è stato esteso daanche ai 26d’Italia: da Milano a Palermo, passando da Firenze, Napoli e Reggio Calabria. Quello che andrà in onda in via Giulia a ...