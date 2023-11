Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 13 Novembre

(Di lunedì 13 novembre 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Su richiesta della dottoressa che ha deciso di vendicarsi dell’ex amante, Mujgan mette un braccialetto di Umit nella macchina di Demir. Zuleyha lo scopre e lui gli dice di aver dato un passaggio a Umit qualche giorno prima. Lei gli crede ma Demir e Sevda credono che Umit abbai deciso ...

Ore 6.02 - Israele, 'raid più profondi nella città di Gaza' L'operazione diisraeliana si è ... Secondo le, i negoziati relativi agli ostaggi nelle mani di Hamas potrebbero ...

Terra Amara su Canale 5 le anticipazioni della settimana dal 13 al 18 novembre La Gazzetta dello Sport

Terra Amara in prima serata: Fekeli in ospedale. Una scoperta inaspettata cambia tutto Libero Magazine

Terra Amara continua ad appassionare milioni di telespettatori e le anticipazioni rivelano come Umit proverà a vendicarsi: cosa succederà.La soap opera di successo “Terra Amara” ora occupa anche la prima serata della domenica su Canale 5 per la sua programmazione. Ma non finisce qui, la soap continuerà ad essere trasmessa anche nel ...