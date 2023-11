Anticipazioni Terra Amara 14 novembre | le paure di Sevda

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledidel 14rivela le sue preoccupazioni sulla dottoressa che non si arrende14: IMPREVISTI- Mentre Demir cerca di capire perché Umit ha lasciato il suo bracciale nella sua auto, Gaffur delude ancora una volta Gulten, che dopo i guai in cui si è Dove eravamo rimasti Gaffur trova un bracciale nell’auto di Demir, infatti, Mujgan, sperando di aiutare la sua amica lo lascia cadere al ...