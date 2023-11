Ansia | stress e rischio depressione per oltre 20% diabetici

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Una persona con diabete di tipo 1 su 4 e una su 5 con diabete di tipo 2 soffrono di, condizione che – secondo uno studio australiano – può portare a, burnout e a un rapporto complicato con il cibo e con i farmaci, soprattutto l'insulina. In base a questi dati, sarebbero quasi 1 milione le persone con diabete in Italia a presentare queste complicanze. Tuttavia, quasi la metà di questi casi non viene individuata. Per questo in occasione della Giornata mondiale del diabete, il cui tema è la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, Roche Diabetes Care ha lanciato la campagna social internazionale '#ConnectingWhatCounts between diabetes and mental well-being'. L'iniziativa – spiega una nota – vuole porre l'attenzione sugli aspetti invisibili della convivenza con il diabete, sui pregiudizi ...