Annibale | Denzel Washington nel cast del film di Antoine Fuqua

(Di lunedì 13 novembre 2023)reciterà indi, nuovodel regista che arriverà su Netflix. Non si sa ancora il ruolo preciso che l’attore ricoprirà nel dramma epico basato sulla figura storica di uno dei più grandi comandanti militari della storia.dirigerà ilsulla base di una sceneggiatura di John Logan. Ildi Netflix racconterà le battaglie cruciali contro la Repubblica Romana durante la Seconda Guerra Punica, combattuta tra i due grandi imperi di Roma e Cartagine. Il progetto Hannibal fa parte della prima partnership con Netflix della casa di produzione Hill District Media diha collaborato per la prima volta con il regista hollywoodiano per il suo ...

Come riporta in esclusiva Deadline,Washington interpreterà per Netflix il generale cartaginesein un dramma epico ancora senza ...

Denzel Washington sarà Annibale per Antoine Fuqua e Netflix ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Denzel Washington sarà Annibale per Antoine Fuqua Ciak Magazine

Il premio Oscar Denzel Washington tornerà presto a collaborare con il ... andrà a raccontare le gesta del grande comandante cartaginese Annibale, ed in particolare le battaglie cruciali contro la ...Continua il sodalizio tra Denzel Washington e Antoine Fuqua.Dopo Training Day e The Equalizer, l’attore e il regista lavoreranno di nuovo insieme, questa volta per Netflix, in un film che avrà come pr ...