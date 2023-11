Anita Olivieri | le frasi criptiche e le illazioni del web

E non è nemmeno finita qui perchéè risulta essere sempre tra i preferiti non rischiando quindi mai una nomination e il pericolo di essere eliminata. Fuori dalla Casa, non ha di certo il favore ...

Grande Fratello, Anita entra in confessionale e scompare (per più di un'ora) dalla casa: che fine ha fatto Be ilmessaggero.it

Grande Fratello Anita svela perché è sparita dalla casa, ecco cosa ha fatto Libero Magazine

La dama del trono over ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, in quanto non se l’aspettavano. È proprio vero, non conosceremo mai abbastanza Gemma Galgani. Molti pensano d ...Povero Alfonso Signorini, non ha mai pace! Chissà cosa ne penserà della furiosa lite tra donne avvenuta all’interno del Grande Fratello Che dire, questa edizione sta diventando sempre più movimentata ...