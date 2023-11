Anita Olivieri attacca Beatrice nella notte al GF | la reazione di Garibaldi indigna

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 novembre 2023)è tornata alla carica controLuzzi questaall’interno della casa del Grande Fratello. Dopo essere sparita per svariate ore durante questo fine settimana,si è scagliata nuovamente contro una delle sue acerrime nemiche, per non dire l’unica, all’interno del reality show. La ragazza si è sfogata con alcuni concorrenti e, tra di loro, c’era anche Giuseppe, che ha reagito in un modo che hato il popolo del web. Lo sfogo dicontroal GF La convivenza traLuzzi sta diventando sempre più difficoltosa all’interno della casa del GF. Le due protagoniste proprio non riescono a trovare un punto ...