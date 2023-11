Angri | furto in abitazione | arrestato 40enne

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ad, nel pomeriggio del 9 novembre, i Carabinieri della locale Stazione hanno, in flagranza di reato, perin, unnapoletano. I Carabinieri, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, nello specifico ai furti in, hanno intercettato l’uomo subito dopo che questi aveva perpetrato unin un appartamento del centro cittadino; durante la fuga si è disfatto della refurtiva, soldi ed oggetti in oro recuperati dai militari e riconsegnati al legittimo proprietario. Dopo l’esito del rito per direttissima, l’uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e sottoposto alla custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Salerno. Segui ZON.IT su Google News.

